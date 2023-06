SPIEGEL-Umfrage Mehrheit lehnt Linkspartei auch ohne Wagenknecht ab

Doch auch deren Anhängerinnen und Anhänger in der Linken sehen die Bremen-Wahl als Bestätigung der eigenen These. So habe die Partei in Bremen zwar Stimmen von den Urbanen und Jüngeren bekommen – spreche mit ihrer Politik aber nicht mehr die Bevölkerung in Flächenländern an. Die Partei versteife sich angeblich zu sehr auf »Identitätspolitik«, so der populäre Vorwurf von Wagenknecht. Auf dem Land verliere sie den Kontakt zur Bevölkerung.

Ein Ergebnisdetail spricht jedoch gegen die These: der Blick nach Osten. Dort sind mit 35 Prozent der Befragten immerhin neun Prozent mehr an einer Linken ohne Wagenknecht interessiert als im Westen.