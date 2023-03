Wagenknechts Krankmeldungen, TV-Auftritte, »terminliche Kollisionen« Das Bundestags-Phantom

Wer an Sitzungstagen fehlt, muss sich entschuldigen. Ein Blick in die Bundestagsprotokolle zeigt: Sahra Wagenknecht ist besonders häufig nicht da – und verpasst so wichtige Abstimmungen, etwa über Ukraine-Fragen.