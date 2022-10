Die Aussage ist besonders heikel, auch weil die Linke in drei Bundesländern in Koalitionen mit den Grünen regiert. Fraktionschef Dietmar Bartsch, der sich selten kritisch zu Wagenknecht äußert, wurde deutlich. »Die gefährlichste im Bundestag vertretene Partei ist und bleibt die AfD. An der Regierungspolitik der Grünen habe ich viel zu kritisieren, aber sie sind demokratische Wettbewerber«, schrieb er auf Twitter. Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte: »In einem Parlament, in dem Faschisten sitzen, die Grünen als größte Gefahr darzustellen, ist dermaßen drüber und verharmlost die Gefahr von Rechts«, so Korte.