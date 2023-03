Der Schlagabtausch zwischen Wagenknecht und ihrer Partei geht derweil weiter. Die Kritik an einer von Wagenknecht und Publizistin Alice Schwarzer organisierten Kundgebung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine zeuge »vom traurigen Niedergang der einstigen Friedenspartei«, sagte Wagenknecht dem »Tagesspiegel«. Die Unterschiede zwischen ihr und dem Linkenvorstand seien »mittlerweile so groß, dass die Vorstellung, wie das noch einmal zusammenfinden soll, meine Fantasie überfordert«. Das Verhalten des Parteivorstandes bestärke bei ihr den Eindruck, »dass zumindest die Mehrheit in diesem Gremium mit dem Gründungskonsens der Linken nichts mehr am Hut hat«, sagte Wagenknecht.