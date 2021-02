Sahra Wagenknecht im Interview Icon: Spiegel Plus »Ich möchte nicht, dass wir enden wie die USA«

Die einen jubeln ihr zu, die anderen verachten sie: Keine Linkenpolitikerin polarisiert so stark wie Sahra Wagenknecht. Hier spricht sie über Volksentscheide, Linke in Plattenbauten – und ihre eigene Rolle in der Politik.