Als der nordrhein-westfälische Linken-Spitzenkandidat Jules El-Khatib auf der Bühne in Bochum zu sprechen beginnt, flieht das Publikum, manche Bänke sind schon leer. Das Ziel: Sahra Wagenknecht. Die Politikerin ist gerade die Seitentreppe von der Bühne hinuntergekommen, umgehend bildet sich eine Menschentraube um sie. Es wird gedrängelt und geschubst, die Zuschauer wollen Selfies und Autogramme.

Während der Spitzenkandidat El-Khatib auf der Bühne über angebliche Verfehlungen der Landesregierung spricht, ist das Publikum an diesem Dienstag vornehmlich mit Wagenknecht beschäftigt. Es ist ein Geschiebe und Gedränge, mancher ruft jetzt »Sahra! Sahra!«.

Prominent und umstritten Wagenknecht selbst wird später von einem »Konzeptionsfehler« sprechen. Denn eigentlich sollte sie nach dem Spitzenkandidaten sprechen, doch es musste umgeplant werden, weil die Linkenpolitikerin früher zu einem anderen Termin aufbrechen musste. Hier auf dem Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt von Bochum will die Linke wenige Tage vor der Landtagswahl retten, was zu retten ist – und setzt dabei auf ihre prominenteste, aber eben auch umstrittenste Politikerin Sahra Wagenknecht.

In den Umfragen für die Landtagswahl steht die Partei bei nur drei Prozent. Schon bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am letzten Sonntag verschwand die Linke mit 1,7 Prozent in der Versenkung. In Nordrhein-Westfalen dürfte die Niederlage aber noch bitterer werden und wirken. Im größten Bundesland spielte die Linke immerhin einmal eine Rolle, stützte zu Zeiten der SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gar einst eine rot-grüne Regierung. Bei der letzten Wahl verfehlte sie wegen weniger tausend Stimmen den Einzug und landete bei 4,99 Prozent – was damals zur knappen schwarz-gelben Mehrheit im Landtag führte und Armin Laschet zum Ministerpräsidenten machte.

Doch diese Zeiten sind vorbei, die Linke in NRW steht vor dem Absturz. Der Wahlkampf belebt die Partei dabei nicht. Nach SPIEGEL-Informationen gab es allein in der vergangenen Woche 30 Austritte, denen nur zehn Eintritte gegenüberstehen. Müsste eine Partei nicht gerade in Wahlkampfzeiten wachsen? Nun also: letzte Hoffnung Wagenknecht. Die 52-Jährige hat nur zwei Termine im Landtagswahlkampf, einen hier in Bochum und einen in Wuppertal.

Dass man sie überhaupt eingeladen hat, wurde von manchen in der Partei irritiert zur Kenntnis genommen. Der Landesverband ist tief zerstritten, was auch maßgeblich mit Wagenknecht zu tun hat, die bei der Bundestagswahl als NRW-Spitzenkandidatin ihrer Partei antrat.

Wegen ihres Buchs »Die Selbstgerechten« ging ein Teil der Basis auf die Barrikaden und warf ihr vor, rechtspopulistische Narrative zu bedienen. Es folgte ein Parteiausschlussverfahren, das Wagenknecht zwar am Ende überstand, die nordrhein-westfälische Schiedskommission warf ihr aber vor, der Partei schweren Schaden zugefügt zu haben. Spätestens wegen Wagenknechts Positionen zu Corona waren die Genossinnen und Genossen derart von ihr genervt, dass sie auf einem Landesparteitag per Votum Wagenknechts Rede von der Tagesordnung stimmten.

Bild vergrößern Sahra Wagenknecht bei ihrem Auftritt in Bochum Foto: Timo Lehmann / DER SPIEGEL

In Bochum zeigt sich nun aber jenseits des Fluchs auch der Segen der Sahra Wagenknecht für die Linke: So viel Streit und Empörung sie auch auslösen mag, für viele Passanten in Bochum hat Wagenknecht offenbar noch immer den Star-Faktor. Sie bleiben stehen und hören zu.