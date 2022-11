Die »faulste Abgeordnete«

Eine weitere Konsequenz hat Wagenknecht in NRW in Düsseldorf getroffen und ihr dortiges Bundestagsbüro in der vergangenen Woche gekündigt. Der Kreisverband hatte sie bei der Bundestagswahl 2021 nicht wie in früheren Zeiten als Direktkandidatin aufgestellt, sie kam allein über die Landesliste ins Parlament. Aus dem Umfeld von Wagenknecht heißt es, in Düsseldorf wollte der Kreisverband weder zur Bundes- noch zur Landtagswahl, dass sie in der Stadt auftritt. Unter diesen Voraussetzungen sei eine Zusammenarbeit vor Ort nicht mehr machbar gewesen. Wagenknechts zweites Büro in Soest werde aber erhalten bleiben, wie Wagenknechts Büro auf SPIEGEL-Nachfrage mitteilte.

Die Linke in NRW streitet sich erbittert, hier ist die Gruppe um Wagenknecht eigentlich besonders stark. Zuletzt verloren die Wagenknecht-Anhänger jedoch selbst in ihrer alten Bastion massiv an Einfluss. Am vergangenen Wochenende wurden auf dem Landesparteitag zwei neue Vorsitzende gewählt, die als Wagenknecht-Gegner gelten. Neue Landessprecherin ist etwa die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler, die ihre Fraktionskollegin Wagenknecht gerade erst auf Twitter als »faulste Abgeordnete« im Bundestag bezeichnet hatte.