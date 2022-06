Stattdessen fordert die Gruppe Ergänzungen, die deutlich von der im Leitantrag gehaltenen Haltung abweichen und den Fokus auf andere bewaffnete Konflikte richten. So heißt es da: »Wir verurteilen jedweden Bruch des Völkerrechts, wer auch immer diesen begeht. Ob es der jüngste Krieg Russlands gegen die Ukraine ist oder die völkerrechtswidrigen Kriege der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in Jugoslawien, in Afghanistan, im Irak, in Libyen und anderswo oder auch der brutale Krieg der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz im Jemen – das Gewaltverbot der Uno gilt unsere Loyalität.«

Anerkannt wird in dem Ergänzungstext zwar, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine völkerrechtswidrig ist. Allerdings heißt es auch, man sei nicht bereit, den Krieg »aus seinem geopolitischen und historischen Kontext zu lösen«. Zudem wird anderen Ländern indirekt eine Mitschuld an dem Angriff gegeben: »Die jahrelange demonstrative Missachtung der von russischer Seite artikulierten Sicherheitsinteressen führte in diesen nicht zu rechtfertigenden Krieg.«