Der Linken-Kreisverband Soest in Nordrhein-Westfalen hat den nächsten Trennungsschritt mit der ehemaligen Partei-Ikone Sahra Wagenknecht vollzogen. Wie die Genossen vor Ort mitteilten, kündigt der Kreisverband den Untermietervertrag für das »Bürgerbüro Sahra Wagenknecht« in seiner Kreisgeschäftsstelle. Ein entsprechender Beschluss wurde am Wochenende einstimmig bei einer Enthaltung beim Kreisparteitag getroffen.