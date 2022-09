Wagenknecht will eigene Meinung vertreten

Das Problem: Wagenknecht vertritt gerade in der Energiepolitik mehrere Positionen, die keine Mehrheiten in der Linken haben. So setzte sie sich etwa für ein Ende der Sanktionen gegen Russland ein und forderte die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2. Die Linke hatte jedoch auf ihrem Bundesparteitag beschlossen, sich nicht grundsätzlich gegen Sanktionen auszusprechen, eine Öffnung der umstrittenen Pipeline wird in der Parteiführung abgelehnt.