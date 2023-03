Weitere 48.307,44 Euro entfallen auf die Teilnahme an mehreren Veranstaltungen oder Honorare für Vorträge. Wagenknecht nahm unter anderem an einem Salonabend des Debattenmagazins »Schweizer Monat« teil, hielt einen Vortrag vor dem Efficiency Club in Zürich und war Keynote-Rednerin bei der Swiss Rock Asset Management AG. (Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie hier. )

Hohe Parteimitglieder fordern Abgabe von Mandat

Der Streit zwischen Wagenknecht und der Parteiführung um Wissler ist weiter eskaliert, seit sie angekündigt hat, bis Jahresende über die Gründung einer eigenen Partei zu entscheiden.