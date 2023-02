»Wir finden es wichtig, eine klare Position gegen eine Eskalation des Krieges in der Ukraine und für Friedensverhandlungen zu beziehen«, heißt es in einem gemeinsamen Statement der früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Sprecher der Deutsche Friedensgesellschaft (DFG-VK), Jürgen Grässlin. Dennoch werde man nicht an der für den 25. Februar in Berlin beworbenen Kundgebung teilnehmen. »Wer sich für Frieden einsetzt, muss sich klar von nationalistischen und menschenfeindlichen Personen und Gruppen abgrenzen«, heißt es weiter. Dies sei in Äußerungen der Initiatorinnen Kundgebung zuletzt nicht klar genug der Fall gewesen.