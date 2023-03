Vergleichsweise hoch ist der Wert in Ostdeutschland. Hier könnten sich 41 Prozent grundsätzlich vorstellen, für eine neu gegründete Partei um Wagenknecht zu stimmen. Im Westen sind es 19 Prozent.

Streit über Kundgebung in Berlin beschäftigt die Linke noch immer

Zuletzt hatte es wegen Wagenknecht heftige Auseinandersetzungen in der Linken gegeben. So distanzierte sich die Parteiführung und der Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen, Wagenknechts Landesverband, von der von ihr mitinitiierten Kundgebung »Aufstand für Frieden« in Berlin, bei dem AfD-Politiker und Rechtsextreme zugegen waren.

Eine interne E-Mail der Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft »Frieden und Internationale Politik« der Linken, Isabelle Casel, löste zusätzliche Irritationen aus . Sie verteidigte die Kundgebung. Die glühende Wagenknecht-Anhängerin warnte, wenn Russland besiegt werden solle, würde das bedeuten, »dass dann mindestens auch die Ukraine, möglicherweise ganz Europa oder die ganze Welt in Schutt und Asche liegt und ruiniert ist«.