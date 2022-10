Sahra-Wagenknecht-Partei Wohl ein Himmelfahrtskommando

Eine neue linke Partei müsste eine Partei sein, die sich weniger für die Zeichensprachenschlachten der Gegenwart interessiert, sondern für rechtliche und ökonomische Gleichberechtigung, für eher unsexy Themen wie Löhne, Renten, Steuern, Verbraucherschutz. Denn ein großer Teil der Wut – zumindest im Osten – speist sich aus einer als übermächtig empfundenen Arbeitswelt, mit niedrigen Löhnen, entgrenzter Arbeitszeit und ständigem Druck. Eine linke Partei müsste das viel stärker aufgreifen, müsste alte, aus der Mode geratene Begriffe wieder aktivieren und mit neuem Leben füllen, wie »Klasse«, »Herkunft«, »Milieu«. Sie müssten Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit viel stärker zusammendenken. Der Ökonom Yannick Oswald hat das in der »Süddeutschen Zeitung« vorgerechnet : Das reichste Prozent der Bevölkerung beansprucht zusammengenommen so viel Energie wie die unteren 16 Prozent. 400.000 Haushalte an der Spitze verbrauchen so viel wie 6,4 Millionen Haushalte am unteren Ende. In der politischen Debatte spielt die Frage, wie Reiche in die Pflicht genommen werden können, um Energie zu sparen, kaum eine Rolle.