»Wie bescheuert ist das denn?«, fragt Sahra Wagenknecht im Bundestag. Gemeint sind die Sanktionen gegen Russland. Diese würden »Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen« und »unsere Industrie zerstören«, so Wagenknecht.

Damit hat sie nicht nur der Parteilinie widersprochen, sondern auch für Austritte von prominenten Mitstreitern gesorgt und in der Linken eine alte Debatte über den Russland-Kurs neu entfacht.

In dieser Podcast-Folge erklärt SPIEGEL-Redakteur Timo Lehmann, welche Strategie Wagenknecht damit verfolgt, was die Parteiführung besonders ärgert und wie wahrscheinlich eine Spaltung der Linken ist.

