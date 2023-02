Für Samstag haben Wagenknecht und Schwarzer am Brandenburger Tor in Berlin zu einer Demonstration für Frieden in der Ukraine aufgerufen. Wagenknecht hofft auf Tausende Teilnehmer. Die meisten seien »normale Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte der Gesellschaft«, die sich große Sorgen angesichts einer Eskalation des Ukrainekriegs machten.

Kritiker werfen fehlende Abgrenzung nach rechts vor

Rechte mobilisieren seit Tagen zur Teilnahme an der Demonstration. Wagenknecht und Schwarzer wurde vorgehalten, sich nicht eindeutig gegen Rechts und die AfD abgegrenzt zu haben. Diesen Vorwurf erhob etwa der Politikwissenschaftler Johannes Varwick, der als Erstunterzeichner des Aufrufs seine Unterschrift zurückzog. Er verwies auf das SPIEGEL-Interview mit Wagenknecht und Schwarzer.