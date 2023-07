Der sächsische Linkenlandeschef Stefan Hartmann sagt dem SPIEGEL: »Ein klares und gutes Zeichen unserer Abgeordneten. Das passt auch zu dem, was wir vor Ort von unseren Leuten hören.« Natürlich gebe es Kritik an der Bundespartei, das sei auch in Ordnung. »Aber es sind nur vereinzelte Leute, die am Ende gehen wollen«, so Hartmann.

Debatte über Parteineugründung beenden

Zuletzt hatte es Diskussionen in dem Landesverband gegeben. Die Ex-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann trommelte im Bundesland für die Parteineugründung. »Wir vom Wagenknecht-Flügel reden regelmäßig miteinander. Details kann ich nicht sagen. Aber so viel dann doch: Wir müssen schnell handeln können, sobald die Entscheidung steht«, sagte sie im Interview in der »Freien Presse«.