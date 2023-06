Sahra Wagenknecht will ihr Mandat als Bundestagsabgeordnete behalten. Der Vorstand der Linkspartei hatte am Samstag einstimmig beschlossen, dass diejenigen, die eine neue Partei gründen wollten, das Mandat zurückgeben müssen. »Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht«, heißt es in dem Beschluss. Der wiederholten Aufforderung, von der Gründung eines konkurrierenden Parteiprojekts Abstand zu nehmen, sei Wagenknecht »bis heute nicht nachgekommen«.