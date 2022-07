Geldstrafen werden in Tagessätzen verhängt; dabei entspricht ein Tagessatz dem Betrag, den ein Täter oder eine Täterin rechnerisch pro Tag an Nettoeinkünften zur Verfügung hat. Bei der Ersatzfreiheitsstrafe gilt, dass ein Tagessatz eines beliebigen Betrags als Geldstrafe mit einem Tag Haft gleichgesetzt wird. Buschmann will nun ändern, dass ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe nicht mehr einem, sondern zwei Tagessätzen entsprechen soll. Die Zeit in Haft würde dadurch also halbiert. Der Entwurf des Bundesjustizministeriums geht nun zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung.