Bei den hessischen Landtageswahlen machen sich neben Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) Hoffnungen auf das Spitzenamt.

Für den CDU-Politiker und EU-Abgeordneten Dennis Radtke stellen die Aussagen von Esken eine wiederholte »Entgleisung« dar. »Niedertracht« sieht CDU-Politiker Matthias Hauer in den Vorwürfen Eskens, die SPD »vergiftet erneut das politische Klima«.

»Die öffentliche Debatte so zu vergiften, ist verantwortungslos«

Auch Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und stellvertretende CDU-Vorsitzende, zeigt sich entsetzt. »Wie kann eine Politikerin in Verantwortung eine solch widerliche Aussage tätigen. Populismus von links, um des vermeintlichen kurzfristigen Punktgewinns, ist gefährlich und abstoßend«, schreibt sie. »Die öffentliche Debatte so zu vergiften, ist verantwortungslos.«

Auch Matthias Höhn, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der Linken, rügt Esken für ihre Aussage. »Es gibt eine Menge an der CDU zu kritisieren, gerade auch in Hessen«, so Höhn auf Twitter . »Aber im Wahlkampf einen Mord gegen die Partei des Mordopfers zu instrumentalisieren ist geschmacklos.«

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war im Juni 2019 von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden. Ernst wurde wegen Mordes im Januar 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Am Dienstag ist der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mord an Walter Lübcke drei Jahre nach seinem Auftakt zum letzten Mal zusammengekommen. In seiner 43. Sitzung klärte er in Wiesbaden hinter verschlossenen Türen noch Formalien, wie der Ausschussvorsitzende Christian Heinz (CDU) mitteilte.