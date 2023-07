Dieses Saudi-Arabien, in dem kritische Blogger 1000 Peitschenhiebe erhalten, Frauenrechtlerinnen in den Knast wandern, in dem gefoltert und die Amputation von Körperteilen als Strafmaß verhängt wird, in dem Menschen öffentlich enthauptet oder gesteinigt werden, und das im Jemen wiederholt Kriegsverbrechen begeht, dieses Land ist der neue heiße Scheiß in der schillernden Welt des Profifußballs. Entschuldigen Sie die klare Sprache, aber genau so ist es. Erst wechselte Cristiano Ronaldo zum Wüstenklub Al-Nassr FC, wo er rund 200 Millionen Euro pro Jahr bekommt. Dann folgten dem 38-Jährigen viele weitere Stars in den Wüstenstaat, darunter nicht nur Auslaufmodelle. Ronaldos ewiger Rivale Lionel Messi übrigens hat als Auslaufstation den Inter Miami in Florida gewählt, vielleicht auch, weil er es sich leisten kann. Messi ist bereits als Tourismusbotschafter für die Saudis tätig.