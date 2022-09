Deutschland stand wegen seiner restriktiven Politik gegenüber Saudi-Arabien in gemeinsamen Rüstungsprojekten seit Jahren bei den Partnerländern in der Kritik. Großbritannien und Frankreich sehen Waffenexporte in Konfliktregionen oder an autokratisch regierte Staaten traditionell eher unproblematisch. Vielmehr halten die beiden Länder solche Geschäfte zur Refinanzierung der immensen Entwicklungskosten bei den Projekten für absolut notwendig. Deutschland indes hielt Lieferungen nach Saudi-Arabien in den vergangenen Jahren für hochproblematisch.

Erheblicher Druck auf Regierung in Berlin

Die Große Koalition unter Angela Merkel hatte bei den Gemeinschaftsprojekten ebenfalls regelmäßig Ausnahmen vom strikten Exportverbot nach Saudi-Arabien gemacht. 2021 erteilte man 30 Exportgenehmigungen im Wert von 2,52 Millionen Euro, im Jahr davor sogar 51 Genehmigungen mit einem Wert von 30,75 Millionen.