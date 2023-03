Ausgrenzung wurde damals bewusst in unserem Alltag installiert: Menschen wie wir bekamen beispielsweise ihre Sozialleistungen nicht in Bargeld ausgezahlt. Stattdessen erhielten wir Gutscheine für Lebensmittel. Diese Bons galten nur für bestimmte Supermärkte und Lebensmittel, alle Genussmittel waren von vornherein ausgeschlossen. Außerdem verfielen sie – hatte man bis zu einem bestimmten Datum etwa nicht alle Mehlgutscheine eingelöst, verlor der Coupon seinen Wert. Ich erinnere mich an Pakete von Speiseöl, Reis und Mehl, die sich in unserer Wohnung stapelten.

An der Kasse fiel man mit so einem Gutschein natürlich auf. Es gab Kassiererinnen, die nicht wussten, ob sie diese Bons überhaupt annehmen durften. Selbst der Lebensmitteleinkauf wurde zum Spießrutenlauf. Wie, frage ich mich heute, soll Integration unter solchen Umständen funktionieren?

Damals hätten meine Geschwister und ich von einer Plattform wie Twitter kaum zu träumen gewagt: einem Ort, an dem man sofort Probleme publik machen kann.

Entsprechend stieg an diesem Sonntag nach dem Tweet mit meiner Uhr Wut in mir auf. Ich wickelte mich in ein Handtuch, griff noch tropfend nach meinem Handy und begann zu tippen:

»Wer von euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen & gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist.«