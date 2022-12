Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihren geplanten Besuch in London wegen eines plötzlichen Wintereinbruches in Dublin verschieben müssen. Die Grünenpolitikerin hatte am Freitag eigentlich von ihrem Irland-Besuch in die britische Hauptstadt weiterfliegen wollen, wo ein Treffen mit dem britischen Außenminister James Cleverly geplant war. »Ich bin sehr traurig, dass James Cleverly und ich gerade gemeinsam entscheiden mussten, unser heutiges Treffen in London erneut zu verschieben«, teilte Baerbock am Freitag auf ihrem um etliche Stunden verspäteten Flug aus Dublin mit.