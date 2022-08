Schlesinger-Affäre SPD und Grüne fordern Rundfunk-Reform

Medienpolitiker von SPD und Grünen fordern in der Affäre um die ehemalige Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. »Die Sender müssen in die Offensive kommen und sich an die Spitze des Neustarts stellen, statt verdruckste Debatten zu führen«, sagte Helge Lindh, medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem SPIEGEL.