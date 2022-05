Wählerwanderung in Schleswig-Holstein Wie der CDU-Triumph zustande kam

Welch ein Erfolg für die CDU : Bei der Wahl in Schleswig-Holstein gewann sie 43,4 Prozent der Stimmen, über elf Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2017. Es ist vor allem auch ein Erfolg des Spitzenkandidaten Daniel Günther . Er ist so beliebt, dass FDP-Chef Christian Lindner von einer »Günther-Wahl« sprach.

Die CDU profitierte demnach vor allem von Wählerinnen und Wählern, die sich von der SPD abwandten. 70.000 Personen, die 2017 noch die Sozialdemokraten wählten, entschieden sich nun für die CDU. Auch die FDP verlor viele Stimmen an ihren Koalitionspartner: 59.000 ehemalige FDP-Wähler stimmten dieses Mal für die CDU um Günther. Damit kam fast jeder fünfte CDU-Wähler 2021 von der SPD oder der FDP. Auch aus den Lagern von AfD und Grünen gewann die CDU unter dem Strich neue Wähler.

Das schlechteste Ergebnis in der Geschichte des Landes für die SPD überrascht nicht, wenn man die Stimmenverluste an die anderen Parteien betrachtet: Einerseits an die CDU, aber auch an die Grünen, zu denen laut Infratest-Schätzung 47.000 Wähler wechselten. Insgesamt verlor die SPD fast 30 Prozent ihrer Wählerinnen und Wähler von 2017 an die beiden Parteien. Auch der SSW jagte den Sozialdemokraten Stimmen ab (15.000).