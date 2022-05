Aus dem Dreier-Regierungsbündnis in Schleswig-Holstein wird wohl ein Doppel: Die CDU in Schleswig-Holstein hat den Weg für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen freigemacht. Der geschäftsführende Landesvorstand der Christdemokraten stimmte einstimmig für die Aufnahme von Verhandlungen zwischen den beiden Parteien. Das teilte ein CDU-Sprecher nach der Sitzung mit.

Bei den Grünen hatte ein Landesparteitag bereits am Dienstagabend mit sehr großer Mehrheit die Zustimmung zu den Gesprächen gegeben. Geplant war, dass die Verhandlungsdelegationen der Parteien bereits am Mittwochnachmittag in einem Hotel in der Kieler Innenstadt zusammenkommen.