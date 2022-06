Für Details verwiesen CDU und Grüne auf die für Mittwochnachmittag geplante Vorstellung des Koalitionsvertrags. Nach der Abzeichnung des Koalitionsvertrags müssen beide Landesparteitage am Montag die endgültigen Entscheidungen treffen. Dazu kommen sie jeweils in Neumünster zusammen. Für Mittwoch nächster Woche ist die Wiederwahl Günthers im Landtag geplant, danach will er die Mitglieder seines neuen Kabinetts ernennen. Für tags darauf steht seine Regierungserklärung zu den politischen Zielen der neuen Koalitionsregierung an.