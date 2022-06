Günther sagte nach der Wahl, er wolle das Amt in Demut und Respekt ausführen. »Es werden herausfordernde Zeiten«, sagte er mit Blick auf die gegenwärtigen Krisen und steigende Preise. Er freue sich auf respektvollen Streit im Parlament und erwarte nicht, von der Opposition verschont zu werden. Der FDP dankte Günther für die bisherige gute Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit den Grünen und den Liberalen hatte der 48-Jährige die vergangenen fünf Jahre in Schleswig-Holstein regiert. Nun will Günther das Land nur noch gemeinsam mit den Grünen weiterführen. Nach der Landtagswahl im Mai kommen die zwei Fraktionen im Parlament zusammen auf 48 der 69 Mandate und brauchen damit keinen weiteren Koalitionspartner. CDU und Grüne hatten je am Montag den neuen Koalitionsvertrag gebilligt.