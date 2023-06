»Es ist schon bezeichnend, dass das komplett weiße Präsidium im Landtag Serpil Midyatli zwei Mal das Mikro abdreht, wenn über sichere Herkunftsstaaten gesprochen wird«, kritisierte Stender. »In den letzten Tagungen wurde regelmäßig von anderen Abgeordneten die Zeit überzogen, abgestellt wurde nie«, so der Juso-Landeschef.

Stender brachte die Stummschaltung so offenbar mit kritischen Äußerungen Midyatlis aus der Vorwoche in Verbindung. Dabei hatte die SPD-Landeschefin der CDU-Bildungsministerin Karin Prien in der Debatte über die Neubewertung sicherer Herkunftsländer Rassismus vorgeworfen. Midyatli hatte sich bei ihren Vorwürfen auf einen Radiobeitrag berufen, in dem Prien die schwarze Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) auf ihre Herkunft reduziert habe. Prien wehrte sich gegen die Vorwürfe und sagte, ihre Aussagen seien aus dem Kontext gerissen worden. Tatsächlich waren in dem Beitrag mehrere Schnitte zu hören, auch die Frage an die Ministerin war nicht zu hören.