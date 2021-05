Sinkende Inzidenz-Werte Schleswig-Holstein lockert Coronabeschränkungen

Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen wieder Urlaub an der Ostsee machen. So hat es die Landesregierung in Schleswig-Holstein beschlossen. Erleichterungen soll es auch für Kita, Schule, Sport und Kultur geben.