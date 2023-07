Durch den Klimawandel mehren sich die heißen Tage in Deutschland. Die SPD in Schleswig-Holstein will das Bundesland künftig besser auf Hitzeperioden vorbereiten.

In einem Antrag für die Sitzung in der kommenden Woche fordern die Sozialdemokraten einen Hitzeplan fürs Land. Außerdem drängt die Fraktion kostenlose Sonnencreme-Spender in Parks und Schulen, an Stränden und Spielplätzen sowie auf Festivals und Festen.