Scholz wandte sich eindringlich an China. Es sei gut, dass sich China gegen den Einsatz von Atomwaffen ausgesprochen habe. Aber das reiche nicht. »Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland«, sagte Scholz. Peking müsse vielmehr seinen Einfluss auf Moskau nutzen, »um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen.«

Scholz bekräftigte zudem die anhaltende Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen. Weitere Flakpanzer Gepard und ein Iris-T-System bringe man in den kommenden Wochen auf dem Weg. Man arbeite daran, der Ukraine weitere Munition zur Verfügung zu stellen.

Der Bundeskanzler appellierte zudem an die Kritiker von Waffenlieferungen in Deutschland. »Ihnen versichere ich, die von mir geführte Regierung macht sich Entscheidungen über Waffenlieferungen niemals leicht.«

Scholz versprach eine weitere andauernde Unterstützung der Bundeswehr. »Wir machen Schluss mit der Vernachlässigung der Streitkräfte«, sagte er. Wichtige Beschaffungsmaßnahmen seien eingeleitet, etwa für die F-35. Zusammen mit dem Verteidigungsminister rede er über »einen echten Spurwechsel« in der Beschaffung von Material für die Bundeswehr.

Der Bundeskanzler hob zudem die Erfolge bei der Energiewende weg vom russischen Gas hervor. Von einem heißen Winter sei die Rede gewesen oder von einem »Wutwinter«. »Nichts davon ist eingetreten.« Man habe den Winter gut überstanden. »Auch ohne Gas aus Russland.«

Vor rund einem Jahr hatte Scholz eine heute berühmte Regierungserklärung abgegeben – seine Zeitenwende-Rede. Am 27. Februar 2022 – drei Tage nach Beginn von Russlands Überfall auf die Ukraine – hatte Scholz in einer Sondersitzung des Bundestags ein 100-Milliarden-Programm zur Aufrüstung der Bundeswehr ankündigt. Bereits am Vorabend seiner damaligen Regierungserklärung waren die ersten Waffenlieferungen an die Ukraine für den Abwehrkampf gegen Russland beschlossen worden – ein Tabubruch.