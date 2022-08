Zur Begründung verwies Scholz unter anderem darauf, dass es »insbesondere in Bayern sehr langsam vorangegangen ist mit dem Ausbau der Windenergie«. Auch der Ausbau des Übertragungsnetzes in den Süden sei nicht so schnell vorangegangen wie geplant. Dies werde berücksichtigt in dem »sehr, sehr strengen Stresstest« zur Stromproduktion in Deutschland. Dieser Stresstest werde bald beendet sein. Daraus werde die Bundesregierung dann ihre Schlüsse ziehen.