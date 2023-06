Umstrittenes Heizungsgesetz: Scholz, Habeck und Lindner starten Rettungsversuch

Auf einem weiteren Koalitionsausschuss im März dieses Jahres stimmte die FDP trotz Widerstand zu, die Gesetznovelle in veränderter Form noch bis zur Sommerpause durch den Bundestag zu bringen. Ein neuer Entwurf des GEG verabschiedete das Kabinett Mitte April. Darin gab FDP-Chef Christian Lindner eine Protokollnotiz ab und mahnte weitere Veränderungen im parlamentarischen Verfahren an.

Die Debatte über das GEG nahm daraufhin noch weiter an Fahrt auf. Schon im Mai scheiterten Grüne und SPD an der FDP, das Gesetz in den Bundestag einzubringen. Die Zuspitzung in dieser Woche könnte die Ampelkoalition in eine schwere Krise stürzen. Zumindest dann, wenn es nicht doch noch gelingt, das parlamentarische Verfahren für das GEG zu eröffnen.