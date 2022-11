Nun hat Scholz seinerseits immerhin zugegeben, dass er sich in der Tat regelmäßig mit Merkel bespricht, offenbar bis heute, und sich dabei auch Rat von seiner Amtsvorgängerin holt. Doch bei den Details blieb auch der aktuelle Kanzler vage. »Wir kennen uns erstens lange und haben auch immer gut zusammengearbeitet, obwohl wir in unterschiedlichen Parteien sind«, sagte Scholz am Freitagabend bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Leipzig. »Und das geschieht auch weiter so.«