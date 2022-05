Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Anwesenheit russischer Söldner in Mali scharf kritisiert. Diese sei verheerend, sagte Scholz am Sonntag bei einem Besuch in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Deshalb habe Deutschland reagieren müssen, wolle aber weiter Verantwortung für die Stabilität der Sahelzone übernehmen. In Mali ist auf Wunsch der Militärregierung die russische Söldnergruppe Wagner aktiv.