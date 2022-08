Nach wiederholter Kritik an Olaf Scholz will die Ampel-Koalition Maßnahmen zur Verbesserung der politischen Reaktionsfähigkeit des Bundeskanzlers ergreifen. Kritiker werfen Scholz Sprachlosigkeit in der Cum-ex-Affäre und der Russlandpolitik vor. Jüngst entzündete sich die Kritik an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas, auf welcher dieser dem Staat Israel vielfachen Holocaust an den Palästinensern vorwarf. Scholz schwieg dazu, als habe er die skandalöse Äußerung gar nicht vernommen.