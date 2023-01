Bewährungsprobe für Lambrecht

Ministerin Lambrecht hatte schon angesichts der schlechten Nachrichten vor Weihnachten klargemacht, dass sie die Rüstungsindustrie bei der Lösung der Probleme in der Pflicht sieht. In dem Bericht kündigt ihr Haus an, »zeitnah zu einem Spitzengespräch unter Beteiligung der Industrie, der Truppe und der Beschaffungsorganisation« einzuladen, dabei solle das »weitere Vorgehen zur Verbesserung in der Nutzung« des Waffensystems festgelegt werden. Das Gespräch soll in einigen Wochen stattfinden.

Eine bereits seit Monaten geplante Nachrüstoption für den »Puma« und der Kauf einer weiteren Tranche von »Pumas« in einem moderneren Konstruktionsstand liege so lange auf Eis, bis sich die Zuverlässigkeit bessere, dies müsse in Übungen belegt werden.