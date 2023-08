Kontoeinblick verbraucherpolitisch »sehr problematisch«

Auch das sieht das Verbraucherschutzministerium kritisch: Auskunfteien wie die Schufa könnten so Einblick in vertrauliche Finanzdaten nehmen, auf die sie bislang keinen Zugriff hätten. »Auch wenn die Betroffenen den Kontoinformationsdiensten dafür eine Einwilligung erteilen müssen, dürfte für Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich in einer angespannten finanziellen Situation befinden oder einen bestimmten Vertrag abschließen wollen, der Druck entstehen, dem Zugriff auf die Kontodaten zuzustimmen in der Hoffnung, damit ihren Score vielleicht zu verbessern«, sagte die Sprecherin. Dies sei verbraucherpolitisch »sehr problematisch«. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat bereits vor dem Kontoeinblick gewarnt.