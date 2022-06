Um die Schuldenbremse einzuhalten 17,2 Milliarden Euro – Regierung will für 2023 deutlich weniger Neuverschuldung

Verwiesen wurde in Regierungskreisen auf erhebliche finanzielle Unsicherheiten. Die Entwicklung der Energiepreise, der Verlauf des Krieges in der Ukraine sowie die Wiederherstellung normaler Warenströme aus China seinen »Faktoren, die man nur schwer abschätzen kann«, hieß es aus dem Finanzressort. An einigen Punkten sind vorsorglich Mittel eingestellt, so allein 5,4 Milliarden Euro zur Sicherung der Gas-Versorgung.