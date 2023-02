Pistorius spricht von »Ankündigungs-Weltmeistern«

Scholz ließ bei seiner Rede in München durchblicken, dass er wegen der ausbleibenden Zusagen der Partner enttäuscht ist. Die Bundesregierung stand in den Wochen vor der Entscheidung, doch Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, international massiv unter Druck. Vor allem Polen beschuldigte Berlin, andere Nationen bei ihrer Unterstützung der Ukraine mit Leopard-Panzern zu bremsen, weil Berlin für jeden Export der in Deutschland gefertigten Waffensysteme eine Genehmigung ausstellen muss.

Nachdem sich die Bundesregierung zu eigenen Panzer-Lieferungen durchgerungen hatte, gab es vor allem für die Lieferung des modernen Leopard-Modells 2A6 kaum Zusagen . Minister Pistorius sprach deswegen am vergangenen Montag von »Ankündigungs-Weltmeistern«. Er appellierte erneut an alle europäischen Partner, noch einmal ernsthaft über die Lieferung von Leopard-Panzern nachzudenken.