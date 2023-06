Die Wahl hatte bundesweite Brisanz: Mit Holm hat es erstmals ein AfD-Kandidat in die Stichwahl in einer deutschen Landeshauptstadt geschafft. Im ersten Wahldurchgang am 4. Juni war Holm mit 27,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei vor dem CDU-Kandidaten gelandet. Badenschier kam auf 42 Prozent. Da keiner eine 50-Prozent-Mehrheit hinter sich versammeln konnte, mussten beide in die für diesen Sonntag angesetzte Stichwahl.