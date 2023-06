Die CDU zögerte mit ihrer Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Schwerin am 18. Juni so lange, dass das Internationale Auschwitz Komitee auf den Plan trat. Die Brandmauer aller demokratischen Parteien gegen die AfD müsse auf allen politischen Ebenen des Landes stehen, forderte der Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner. Der Grund: Mit dem früheren Radiomoderator Leif-Erik Holm steht erstmals ein AfD-Kandidat in einer deutschen Landeshauptstadt in der OB-Stichwahl.