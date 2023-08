Wie geht es nun weiter?

Der Gesetzentwurf wird zur Stellungnahme an den Bundestag weitergeleitet. Danach wird er im Bundestag öffentlich diskutiert, bevor über das Gesetz abgestimmt werden kann. Laut Innenministerium soll das Gesetz zum 1. Juni 2024 in Kraft treten. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hält es für möglich, dass sich noch 2023 für das Gesetz entschieden wird.

Welche Regelungen waren besonders umstritten?

Intensive Debatten gab es in der Frage von Hausrecht und Zugang zu geschützten Räumlichkeiten, etwa Saunen, Umkleidekabinen, Frauenhäusern und anderen Schutzräumen, insbesondere für Frauen. Manche Frauenrechtlerinnen hatten Bedenken geäußert, solche Schutzorte generell auch für trans Personen öffnen zu müssen. Das Selbstbestimmungsgesetz lässt das private Hausrecht nun aber unberührt. Das heißt, es wird weiterhin möglich sein, »im Einzelfall zu differenzieren«. Dabei gilt aber immer das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Diskriminierungen verhindern soll.

Was steht noch in dem Papier?

Der Entwurf sieht eine Reihe von Sonderregelungen vor. Bei etwaigen Quotenregelungen der Besetzung von Gremien oder Organen ist »das im Personenstandsregister eingetragene Geschlecht der Mitglieder zum Zeitpunkt der Besetzung maßgeblich.« Eine nach der Besetzung erfolgte Änderung des Geschlechtseintrags sei bei der nächsten Besetzung eines Mitglieds zu berücksichtigen.

Im Kriegsfall sollen sich die Menschen weiterhin nicht dem Dienst an der Waffe entziehen können, die einen männlichen Geschlechtseintrag besitzen. Die Zuordnung zum männlichen Geschlecht bleibe auch bestehen, wenn ein Änderungsantrag in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Spannungs- und Verteidigungsfall gestellt werde.

Es soll ein »bußgeldbewehrtes Offenbarungsverbot« geben. Gemeint ist damit, dass es untersagt wird, gegen den Willen eines Menschen dessen frühere Geschlechtszuordnung oder den früheren Vornamen offenzulegen. Wer das dennoch tut, muss mit einem Bußgeld rechnen. Es geht darum, ein »Zwangs-Outing« zu verhindern. Für Menschen, die ihren Geschlechtseintrag geändert haben, soll die Eintragung »Elternteil« in der Geburtsurkunde ihrer Kinder ermöglicht werden. Dieses Offenbarungsverbot gilt nicht, wenn die »Daten zur Erfüllung der Aufgaben von Strafverfolgungs- oder Sicherheitsbehörden sowie amtlichen Stellen mit Sicherheitsaufgaben erforderlich ist.«

Die »Bewertung sportlicher Leistungen« soll weiter unabhängig von Geschlechtseintrag geregelt werden.

Woran hat es zuletzt gehakt?

Einer früheren Verabschiedung des neuen Gesetzes standen zuletzt Bedenken aus dem Bundesinnenministerium entgegen. Die Befürchtung: Kriminelle könnten sich den Identitätswechsel zunutze machen und sich auf diese Weise den Strafverfolgungsbehörden entziehen. Diese Bedenken sind offenbar mit den Ausnahmen beim Offenbarungsverbot ausgeräumt worden.

Kann ich meinen Vornamen auch ändern, wenn ich mein Geschlecht nicht ändern lasse?

Als Jugendlicher Johnny, in den mittleren Lebensjahren Attila und im Alter Wolfgang? Nein, das Selbstbestimmungsgesetz richtet sich nur an Menschen, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen möchten. Was heute allerdings ebenfalls vom Kabinett beschlossen wurde: eine Reform des Namensrechts. Nach dem Entwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sollen beide Ehepartner künftig einen gemeinsamen Doppelnamen führen können. Liegen bereits einer oder zwei Doppelnamen vor, darf jedoch nur einer der beiden Bestandteile in die Bildung eines neuen Doppelnamens einfließen. Peter Müller-Lüdenscheid-Meier-Große ist also keine Option.

Zudem soll die Namensänderung von Kindern nach einer Scheidung erleichtert werden. Erwachsene Kinder können ab ihrer Volljährigkeit einmalig zu einem anderen Namen eines Elternteils wechseln. Mehr Freiheiten gibt es auch für traditionelle Namensbildungen in Deutschland lebender Minderheiten sowie von Migrantinnen und Migranten.