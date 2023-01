Selbstvertrauen statt Staatsvertrauen In diesem Jahr zählt hoffentlich das Ich

Dieses Jahr war das nicht anders und natürlich besonders viel von Zusammenhalt und Zuversicht die Rede; die beiden Herren appellierten an das Wir in uns. »Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit«, sprach also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. »Zusammenhalt ist unser größtes Pfund«, sagte Kanzler Olaf Scholz. »Halten wir auch im kommenden Jahr zusammen.«