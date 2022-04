Die Linkenvorsitzende Janine Wissler hat eine umfassende Aufklärung der Sexismusvorwürfe in ihrer Partei angekündigt. »Alle konkreten Fälle müssen jetzt auf den Tisch«, sagte sie vor Beginn einer Vorstandssitzung ihrer Partei in Berlin . Die Vorwürfe müssten mit externer Hilfe »so gut wie möglich aufgearbeitet werden«.

Der SPIEGEL hatte in der vorigen Woche mehrere Verdachtsfälle enthüllt, bei denen es um sexuelle Übergriffe an jungen Menschen im hessischen Landesverband geht. Wissler war in Hessen jahrelang Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag.