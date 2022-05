Der Wahlkreis Kiel-Ost galt immer als sichere Bank für die SPD . Noch nie hat eine andere Partei dort das Direktmandat geholt – bis Seyran Papo antrat. Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag gewann die CDU -Politikerin überraschend den Wahlkreis. Ausgerechnet gegen die Landesvorsitzende der SPD.

SPIEGEL: Sie sind die erste CDU-Abgeordnete mit Migrationshintergrund im schleswig-holsteinischen Landtag. Was bedeutet das für Sie?

Im Interview erzählt Papo vom Weg von der Linken zur CDU, sagt, warum ihr Name mal in einem Bericht des Verfassungsschutzes auftauchte und wie die eigene Migrationsgeschichte ihren Blick auf die Politik prägt.

»Wir brauchen Leute mit Migrationsgeschichte in der Partei.«

Papo: Ja, die CDU kann da noch besser werden. Wir brauchen Leute mit Migrationsgeschichte in der Partei. Wir müssen den Menschen da draußen ein überzeugendes Angebot machen. Und in Deutschland gibt es nun mal viele Migrantinnen und Migranten, die schon lange hier leben und sich gut integriert haben. Denen muss die CDU zeigen: Wir nehmen euch, eure Probleme und eure Anliegen ernst. Meine Kandidatur war da schon ein wichtiges Signal. Und sie hatte ja auch Erfolg.

SPIEGEL: Für andere Parteien ist es im Jahr 2022 längst normal, Abgeordnete mit Migrationsgeschichte in den Landtag zu schicken. Was ist los mit der CDU?

Seyran Papo , 34, ist Mitglied im Kreisvorstand der CDU Kiel und Vorsitzende des Arbeitskreises Integration und Migration dort. Sie arbeitet als Dolmetscherin für Gerichte und Sicherheitsbehörden. Bei der Wahl in Schleswig-Holstein zog sie über ein Direktmandat in den Landtag ein.

Papo: Ich kenne die Probleme, mit denen viele Migrantinnen und Migranten konfrontiert sind. Als ich hierherkam, gab es noch viel weniger Möglichkeiten als heute. Es wurden zum Beispiel kaum Sprachkurse angeboten. Deshalb konnte ich anfangs nicht zur Schule gehen. Die wussten gar nicht, was sie mit mir ohne Deutschkenntnisse anfangen sollten. Ich habe mir die Sprache dann selbst beigebracht, übers Fernsehen zum Beispiel. Solche Erfahrungen prägen einen natürlich, ich musste mich Stück für Stück hocharbeiten. Das ist ein Grund, warum ich politisch aktiv geworden bin. Weil ich es wichtig finde, dass Menschen mit Migrationsgeschichte Unterstützung bekommen, wenn sie diese wollen.

SPIEGEL: Die CDU ist nicht die erste Partei, in der Sie sich engagieren. Früher waren Sie Mitglied der Linkspartei, 2012 haben Sie schon mal für den Landtag kandidiert. Wie kam es dazu?

Papo: Das ist schon ein paar Jahre her. Ich war damals in einem eher linken Freundeskreis unterwegs, das hat mich natürlich beeinflusst. Zudem habe ich mich vor allem für Migrationspolitik interessiert und hatte das Gefühl, dass die Linke da am meisten Angebote macht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich mit vielen Aspekten auch nicht identifiziere. Dann bin ich ausgetreten und habe mich erstmal eine Weile aus der Politik zurückgezogen.