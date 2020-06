"Sieg Heil"-Äußerung in Chat CDU-Spitze in Sachsen-Anhalt will Mitglied aus Partei werfen

Ein CDU-Mitglied in Sachsen-Anhalt soll in einem Chat mit "Sieg Heil" gegrüßt haben - nun will die Partei den Mann ausschließen. Er bestreitet die Vorwürfe.