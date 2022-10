Es sei keineswegs so, dass er nicht auch die Probleme in Katar sehe, sagte Gabriel dem »Stern«. Welche Probleme er konkret sieht, benannte Gabriel nicht. »Ich sehe aber ebenso, was sich dort in den letzten Jahren alles zum Besseren getan hat. Und speziell in Deutschland wird das komplett ausgeblendet.«

Gabriels Aussagen auf Twitter wurden am Wochenende bereits heftig kritisiert. Der Grünenpolitiker Volker Beck antwortete etwa: »Sie setzen allen Ernstes die Situation von Homosexuellen in Deutschland 1994 mit der von Qatar 2022 gleich? Sie haben doch einen Sprung in der Schüssel mit Ihrer Despotenversteherei«.